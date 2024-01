ANA Holdings Inc. est spécialisé dans le transport aérien et dans les prestations de services aéroportuaires. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport de passagers et de fret (84,1%) : 52,3 millions de passagers transportés en 2018/19 ; - organisation de voyages (6,8%) ; - prestations de services aéroportuaires (2,5%) : prestations de contrôle et de transfert des passagers, prestations de maintenance des avions et de manutention, etc. ; - autres (6,6%) : notamment prestations de services.

Secteur Compagnies aériennes