ANGLO AMERICAN : Oddo BHF remonte sa cible

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Anglo American, Oddo BHF remonte son objectif de cours de 27 à 29 livres sterling, un niveau qui 'reste légèrement en-dessous de la dernière offre de BHP pour tenir compte des risques résiduels d'échec'.



Toutefois, le bureau d'études juge 'désormais suffisamment attractive' la troisième offre remise lundi par BHP au conseil d'administration d'Anglo American, qui le valorise 31,11 dollars par titre sur la base des derniers cours de BHP, Anglo Platinum et Kumba Iron Ore.



Oddo BHF pense que les prochains jours devraient ainsi être consacrés à aplanir les dernières difficultés liées au deal, et jugeant que le scénario d'une acquisition est désormais le plus probable, se dit 'davantage enclin à valoriser Anglo sur ces bases'.



