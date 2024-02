Anglo American pourrait envisager des mesures de réduction des coûts plus importantes si les conditions du marché ne s'améliorent pas après une chute des prix et un ralentissement du secteur des métaux du groupe du platine (MGP) qui est le pire depuis 35 ans, a déclaré le PDG Duncan Wanblad lundi.

L'entreprise minière diversifiée a annoncé l'année dernière des coupes sombres visant à économiser environ 1,8 milliard de dollars.

S'exprimant en marge de l'African Mining Indaba au Cap, M. Wanblad a déclaré dans une interview à Reuters qu'il ne voyait pas de signes de reprise rapide du secteur des platinoïdes, bien que les prix des diamants aient montré de faibles signes de redressement.

"Dans la mesure où les conditions du marché se maintiennent, nous devrons faire des coupes plus profondes et nous devrons nous atteler à la tâche", a déclaré M. Wanblad. "Je suis tout à fait conscient de la difficulté de la situation.

La chute des prix du palladium et du rhodium a réduit les bénéfices des unités sud-africaines d'Anglo. Dans son unité de production de minerai de fer en Afrique du Sud, l'insuffisance des capacités ferroviaires pour l'acheminement des matériaux vers les ports a également pesé sur la balance.

Les mineurs de platine sud-africains dépendent de l'utilisation des platinoïdes par les constructeurs automobiles pour réduire les émissions de gaz d'échappement des voitures et des camions conventionnels et font face à une demande incertaine alors que le monde se tourne vers les véhicules électriques.

Le Conseil minéral du pays a déclaré lundi que la restructuration du secteur des platineux pourrait entraîner entre 4 000 et 7 000 suppressions d'emplois.

M. Wanblad a refusé de dire combien d'emplois Anglo American prévoit de supprimer dans ses mines sud-africaines, mais a déclaré qu'il était "très probable" que des emplois soient touchés.

L'entreprise minière est également à la recherche de nouvelles opportunités dans le secteur du cuivre dans les pays africains, y compris la République démocratique du Congo, a déclaré le PDG.

Anglo est à la recherche d'actifs conformes aux considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des investisseurs, a déclaré M. Wanblad, tout en refusant de dire si l'entreprise est actuellement en pourparlers.

La RDC, premier fournisseur mondial de cobalt et troisième producteur de cuivre, possède "des roches fabuleuses", a déclaré le PDG.

"Nous avons certainement cherché en RDC et nous continuerons à le faire", a déclaré M. Wanblad. "Il y a potentiellement de très bonnes perspectives là-bas. Mais ... cela doit fonctionner en premier lieu sur le plan économique et en second lieu sur le plan éthique".