Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - matériaux avancés (37,6%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ; - solutions de revêtements (28,1%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ; - adhésifs (25,1%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ; - produits intermédiaires (8,8%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ; - autres (0,4%). A fin 2022, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (25,6%), Etats-Unis-Canada-Mexique (35,3%), Chine (14,9%), Asie (12,6%) et autres (4,3%).

Secteur Produits chimiques de base