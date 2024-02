Silverback Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur l'exploitation de sa plateforme technologique ImmunoTAC exclusive pour développer des thérapies ciblées sur les tissus et délivrées par voie systémique pour le traitement des infections virales chroniques, du cancer et d'autres maladies graves. Le principal produit candidat de la société dans le domaine de la virologie, SBT8230, est un produit thérapeutique ImmunoTAC ASGR1-TLR8. SBT8230 est composé d'un anticorps monoclonal ASGR1 conjugué à une charge de liaison du récepteur Toll-like 8 (TLR8). Le SBT8230 est conçu pour déclencher une réponse immunitaire antivirale en ciblant l'activation du TLR8 dans le foie. L'anticorps SBT8230 est conçu pour reconnaître un épitope distinct de celui lié par le ligand de l'ASGR1, le GalNAc, ce qui permet de combiner éventuellement le SBT8230. La plateforme de la société permet l'association stratégique de charges utiles exclusives qui modulent les principales voies de modification de la maladie avec des anticorps monoclonaux dirigés contre des sites spécifiques de la maladie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale