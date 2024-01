Arthur J. Gallagher & Co. est spécialisé dans les prestations de courtage en assurance. En outre, le groupe développe une activité de gestion des risques. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - courtage en assurance et en réassurance (85,4%) ; - prestations de gestion et d'évaluation des risques (14,3%) : destinées notamment aux compagnies d'assurance et de réassurance ; - autres (0,3%). La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (65%), Royaume Uni (18,6%), Australie (4,8%), Canada (4,2%), Nouvelle Zélande (2,1%) et autres (5,3%).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes