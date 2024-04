ASML : Oddo BHF reste positif avant les trimestriels

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur ASML, ainsi que sa séquence de prévisions 2024/30 et son objectif de cours de 1.100 euros, soit un potentiel à 12 mois de 20% pour le titre de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs.



'Malgré le très bon parcours du titre sur l'année (+34%), il y a encore de l'upside', pointe l'analyste, notant que si la valorisation peut sembler élevée avec un PE de 50 fois pour 2024, elle ressort à 30 fois pour 2025 et 27 fois pour 2026 du fait de la croissance attendue.



A l'approche des résultats trimestriels le 17 avril, Oddo BHF table sur un premier trimestre assez faible, en ligne avec les guidances, mais pense que l'attention du marché portera sur les commandes de la période, qu'il anticipe supérieures aux attentes.



