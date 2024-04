Aspira Women's Health Inc. développe et commercialise des tests diagnostiques pour les maladies gynécologiques. Ses produits comprennent Ova1, Overa, Ova1Plus et OvaWatch. Ova1 est un test sanguin destiné à mieux évaluer la probabilité de malignité chez les femmes présentant une masse annexielle ovarienne pour laquelle une intervention chirurgicale est prévue lorsque l'évaluation clinique et radiologique indépendante du médecin n'indique pas de malignité. Overa est un biomarqueur réflexe destiné à maintenir la sensibilité élevée d'Ova1 tout en améliorant la spécificité. Ova1Plus est une proposition réflexe qui utilise Ova1 comme test primaire et Overa comme confirmation des résultats intermédiaires d'Ova1. OvaWatch est un test sanguin développé en laboratoire, destiné à faciliter l'évaluation clinique initiale du risque de malignité chez toutes les femmes présentant une masse annexielle. Les produits de la société sont distribués par sa propre force de vente nationale, par le biais de sa plateforme de test décentralisée.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale