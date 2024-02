ASSYSTEM : objectif de cours relevé chez Invest Securities

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Assystem, avec un objectif de cours à nouveau relevé de 54 à 58 euros, estimant le momentum 'porteur', même si le titre a progressé de 39% depuis mi-octobre avec une accélération fin janvier.



'La publication hier soir démontre une nouvelle fois tout le potentiel de développement des activités nucléaires et le momentum reste positif à court terme, avec le dividende exceptionnel lié à la cession de Framatome qui devrait être apprécié', juge l'analyste.



'Reste désormais à céder Expleo pour mettre définitivement fin au statut de holding et à la décote associée, afin de se concentrer sur le potentiel de développement lié au redémarrage du cycle nucléaire', poursuit-il.



