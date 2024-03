ASSYSTEM : Invest Securities dégrade son opinion

Alors que le titre a progressé de 50% depuis fin octobre, Invest Securities dégrade son opinion sur Assystem de 'achat' à 'neutre', n'arrivant plus à justifier un potentiel suffisant par rapport à son objectif de cours ajusté de 58 à 59 euros.



Le bureau d'études estime de surcroît que 'le momentum à court terme est moins favorable, en particulier au sujet d'Expleo dont la cession est plus compliquée que prévu, tant sur le prix que sur le timing'.



Malgré une distribution de dividende à venir et une visibilité forte sur les objectifs 2024, il juge le potentiel de surperformance à court terme désormais plus limité, même si les perspectives à moyen-long termes autour du nucléaire restent particulièrement favorables.



