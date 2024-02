BH Co Ltd est une société coréenne principalement active dans la fabrication de circuits imprimés souples (FPCB). Les produits de l'entreprise comprennent des FPCB simple face, des FPCB double face, des FPCB multicouches, des FPCB radiofréquence (RF), des FPCB de montage et des FPCB rigides, qui sont utilisés pour les téléphones mobiles, les panneaux d'affichage plasma (PDP), les ordinateurs personnels (PC), les appareils photo, les caméscopes, les téléviseurs PDP et autres. En outre, la société exerce des activités d'investissement et de commerce ainsi que de développement immobilier et de conseil. La société vend ses produits sur les marchés intérieurs et étrangers tels que la Chine, le Japon, l'Europe et l'Amérique.