BioAtla, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement de thérapies à base d'anticorps pour le traitement du cancer des tumeurs solides. Les produits candidats de la société comprennent BA3011 (Mecbotamab vedotin), BA3021 (Ozuriftabmab vedotin), BA3071 et BA3182. Son principal produit candidat, BA3011, est un conjugué anticorps-médicament conditionnellement actif (CAB) qui cible AXL, un récepteur de protéine kinase. BA3021 développe un conjugué anticorps-médicament CAB dirigé contre un récepteur tyrosine kinase tel que le récepteur orphelin 2 (ROR2). BA3071 est un anticorps CAB anti-CTLA-4 qui est en cours de développement pour de multiples indications de tumeurs solides, notamment le carcinome rénal, le cancer du poumon à petites cellules, le carcinome hépatocellulaire, le mélanome, le cancer de la vessie et le cancer gastrique, ainsi que le cancer du col de l'utérus. BA3182 est conçu avec un domaine de liaison EpCAM et un domaine de liaison CD3, les deux domaines de liaison ayant une activité CAB (Dual-CAB), pour le traitement de l'adénocarcinome avancé.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale