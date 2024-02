BlueScope Steel Limited est une entreprise de production d'acier basée en Australie. L'entreprise se concentre sur la fourniture de matériaux, de produits, de systèmes et de technologies sidérurgiques en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans les îles du Pacifique et dans toute l'Asie. Elle se consacre également à la fabrication de produits en acier peints, enduits en bobines et revêtus. Ses segments comprennent Australian Steel Products (ASP), North Star BlueScope Steel, Building Products Asia and North America, Buildings and Coated Products North America, et New Zealand & Pacific Islands. Le segment ASP produit et commercialise une gamme de produits plats en acier revêtus et peints pour les clients australiens du bâtiment et de la construction, et propose des produits plats en acier de base. Ses marques comprennent l'acier ZINCALUME revêtu d'un alliage de zinc et d'aluminium et la gamme de produits LYSAGHT. Les produits de construction pour l'Asie et l'Amérique du Nord comprennent des produits de construction pour la Chine, comprenant le revêtement des métaux, la peinture, les opérations Lysaght et les solutions de construction technique.

Secteur Acier