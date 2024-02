La Société Canadian Tire, Limitée est un fournisseur de biens et de services de détail basé au Canada. La Société exerce ses activités dans trois secteurs : Détail, Services financiers et FPI CT. Le secteur de la vente au détail est exploité sous diverses bannières, notamment Canadian Tire, Canadian Tire Gas, Mark's, PartSource, Helly Hansen, Party City au Canada et diverses bannières SportChek. Le secteur des services financiers émet les cartes de crédit Triangle de Canadian Tire, notamment la carte Mastercard Triangle, la carte Mastercard Triangle World et la carte Mastercard Triangle World Elite. Les Services financiers offrent également les cartes Mastercard Cash Advantage et Mastercard Gas Advantage et fournissent des services de règlement aux sociétés affiliées de la Société. CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe qui détient un portefeuille de propriétés géographiquement diversifiées, comprenant principalement des magasins Canadian Tire, des projets de développement de commerces de détail rattachés à Canadian Tire, des propriétés commerciales à usage mixte et des propriétés industrielles.