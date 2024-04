Cardio Diagnostics Holdings, Inc. est une société de médecine cardiovasculaire de précision basée sur l'intelligence artificielle. La société est engagée dans le développement et la commercialisation d'un moteur génétique-épigénétique intégré basé sur l'intelligence artificielle pour les maladies cardiovasculaires. Ce moteur permet la prévention, la détection précoce et le traitement des maladies cardiovasculaires. Epi+Gen CHD est un test d'évaluation du risque de maladie coronarienne symptomatique sur trois ans qui cible les événements liés à la maladie coronarienne, y compris les crises cardiaques. Son deuxième produit, PrecisionCHD, est un test sanguin épigénétique-génétique intégré pour la détection précoce des maladies coronariennes. Ses tests Epi+Gen CHD et PrecisionCHD sont considérés comme des tests développés en laboratoire (LDT), qui ne nécessitent pas d'autorisation préalable à la mise sur le marché ni d'autre autorisation ou approbation de la Food and Drug Administration (FDA). L'entreprise s'adresse à un large éventail de patients, de cliniciens, d'hôpitaux/systèmes de santé, d'employeurs et de payeurs.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale