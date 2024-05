CareTrust REIT, Inc. est un fonds d'investissement immobilier autogéré (REIT). La société est engagée dans la propriété, l'acquisition, le développement et la location d'établissements de soins qualifiés, de logements pour personnes âgées et d'autres propriétés liées aux soins de santé. La société possède, directement ou par l'intermédiaire de coentreprises, et loue à des opérateurs indépendants, 232 établissements de soins infirmiers spécialisés (SNF), des campus multiservices, des résidences-services (ALF) et des résidences-autonomes (ILF), soit environ 25 128 lits et unités opérationnels situés dans 28 États, la plus forte concentration de propriétés par revenu locatif se trouvant en Californie et au Texas. Elle loue des biens immobiliers liés aux soins de santé à des opérateurs de soins de santé dans le cadre d'accords de location triple net. La société accorde des prêts hypothécaires garantis aux opérateurs de soins de santé, garantis par des biens immobiliers liés aux soins de santé, et des prêts mezzanine garantis aux opérateurs de soins de santé, garantis par des participations dans des biens immobiliers liés aux soins de santé.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé