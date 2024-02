Challenger Limited est une société de gestion d'investissements basée en Australie. La société opère à travers deux segments : Vie et Gestion de fonds. Le segment Vie comprend principalement les activités de rentes et d'assurance-vie de Challenger Life Company (CLC). La CLC propose des produits à taux fixe et d'autres produits de retraite et de superannuation conçus pour les investisseurs australiens qui recherchent un investissement à faible risque, à durée déterminée ou à vie, et un revenu fiable. La SIC propose également des placements à taux fixe et à vie aux investisseurs japonais par le biais de son accord de réassurance avec Mitsui Sumitomo Primary Life Insurance Company Limited (MS Primary). La SIC investit dans des actifs qui procurent des flux de revenus à long terme aux clients. Le secteur de la gestion de fonds propose des services de gestion de fonds de bout en bout. Le secteur de la gestion de fonds propose également une gamme d'investissements gérés à revenu fixe et dans l'immobilier.

Secteur Assurance vie et santé