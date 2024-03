CIE DES ALPES : Oddo BHF relève légèrement sa cible

Le 14 mars 2024 à 13:30 Partager

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Cie des Alpes avec un objectif de cours relevé de 20 à 21 euros.



La société a annoncé hier soir avoir signé un accord pour l'acquisition de 86,5% du capital du groupe Urban, leader des centres de football à 5 avec une PdM de 25% (marque UrbanSoccer) et coleader du padel (marque UrbanPadel) en France.



Le broker estime que cette opération ne sera 'pas transformante au niveau groupe' mais qu'elle s'avère 'pleine de sens et surtout relutive' (BPA +6%e 2023/24 et +10%e 2024/25).



Oddo BHF maintient le titre dans sa liste de convictions European Nextcap pour ce premier semestre.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.