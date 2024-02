Depuis sa création en 1989, Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le groupe est présent sur 22 sites, dont 10 grands Domaines skiables des Alpes (La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, et Samoëns - Morillon - Sixt Fer-à-Cheval) et 12 Parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin Paris, Walibi et Futuroscope). En outre, Compagnie des Alpes (CDA) détient des participations dans 4 domaines skiables, dont Chamonix. En 2021/22, le groupe a accueilli plus de 22 millions de visiteurs. Le CA par activité se ventile essentiellement entre exploitation de Parcs de loisirs (48,9%) et exploitation de Domaines skiables (47,5%).

Secteur Loisirs et détente