Conduent Incorporated fournit des solutions technologiques aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. Ses secteurs d'activité sont les suivants : commercial, gouvernement et transport. Le segment Commercial fournit des services de processus d'affaires et des solutions personnalisées à des clients dans une variété d'industries commerciales. Le secteur gouvernemental fournit des services de processus d'entreprise centrés sur le gouvernement aux autorités fédérales, étatiques, locales et étrangères des États-Unis pour l'aide publique, les services de santé, l'administration des programmes, le traitement des transactions et les services de paiement. Le secteur des transports fournit des systèmes, des services d'assistance et des solutions génératrices de revenus aux agences gouvernementales de transport. Ses solutions et services technologiques comprennent la gestion de l'expérience client, les solutions d'opérations commerciales, les solutions d'administration et de gestion des demandes de soins de santé et les solutions de capital humain. Il propose également une gamme complète de services de contact client omni-canal et de communications avec les clients.

Secteur Services et conseils en informatique