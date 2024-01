Cymat Technologies Ltd. est une société de fabrication basée au Canada. La société détient des licences et des brevets connexes pour la fabrication, l'utilisation et la vente de mousse d'aluminium stabilisée (SAF). La SAF est produite à l'aide d'un procédé qui consiste à faire barboter du gaz dans de l'aluminium allié fondu contenant une dispersion de fines particules de céramique afin de créer une mousse qui est ensuite coulée en panneaux et en formes. La société fabrique des FAS pour des applications architecturales, d'atténuation des effets de souffle et d'absorption d'énergie. Elle continue à développer des applications pour les marchés de l'automobile et de l'industrie. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de deux divisions : SmartMetal et Alusion. Ses produits en mousse d'aluminium stabilisée SmartMetal sont efficaces pour absorber une quantité d'énergie dans un emballage léger et recyclable. Sa gamme de produits architecturaux pour panneaux plats est commercialisée sous le nom d'Alusion. Alusion commercialise et vend ses produits directement ou par l'intermédiaire d'un réseau d'agents et de distributeurs dans le monde entier, pour une utilisation dans une gamme de projets.

Secteur Aluminium