Daikin Industries, Ltd. est un groupe diversifié organisé autour de 3 pôles d'activités : - fabrication d'équipements et de systèmes de climatisation et de réfrigération (89,6% du CA) ; - fabrication de produits chimiques fluorés (8,1%) : polymères, élastomères, solvants, enduits, additifs, lubrifiants, etc. ; - autres (2,3%) : notamment vente d'équipements hydrauliques. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (23,6%), Chine (15,3%), Asie et Océanie (15,6%), Etats-Unis (25,2%), Europe (14,8%) et autres (5,5%).

Secteur Equipements et composants électriques