DASSAULT AVIATION : Oddo BHF confirme son conseil

Le 11 mars 2024 à 10:42

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Dassault Aviation avec un objectif de cours inchangé de 195 euros.



L'analyste rapporte que la 'supply chain' est encore convalescente. Néanmoins, les perturbations semblent concentrées sur la chaine Falcon alors que celle du Rafale reste largement sous-contrôle, précise le broker.



'Même si nous pensons que les objectifs fixés par la société sont certainement prudents après avoir raté ces deux précédents objectifs, nous avons abaissé nos estimations pour nous caler sur 35/41/51/60 livraisons de Falcon et 20/28/31/39 livraisons de Rafale sur les 4 prochains exercices', indique Oddo BHF.



Dans ce contexte, le broker abaisse ses estimations de BPA 2024 et 2025 de 5,5% et 3,9% mais conserve 'quasi inchangées' ses prévisions au-delà.



