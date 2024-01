DASSAULT AVIATION : UBS abaisse son objectif

Le 19 janvier 2024 à 11:21 Partager

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre et abaisse son objectif de cours à 200 E (au lieu de 205 E) ce qui représente un potentiel de hausse de 13% par rapport au cours actuel.



' L'ampleur de la pression sur les marges est sous-estimée ? ' s'interroge UBS.



' Nous pensons que les attentes en matière d'EBIT pour le deuxième semestre sont encore trop élevées, malgré les récentes révisions à la baisse dues à la faiblesse des livraisons ' indique le bureau d'analyses.



Rappelons que Dassault Aviation a annoncé vendredi dernier avoir livré l'an dernier 13 avions Rafale et 26 jets Falcon, des chiffres inférieurs à ses objectifs.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.