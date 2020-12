DONTNOD : Twin Mirror disponible sur PC, PS4 et Xbox One

DontNOd a annoncé que son premier titre auto-édité Twin Mirror, nouvelle aventure narrative co-produite avec Shibuya-Productions, est désormais disponible sur PC (via l'Epic Games Store), PlayStation4 (PlayStationStore) et Xbox One (MicrosoftStore). Le studio a signé un partenariat exclusif d'un an pour sa distribution sur PC et de Bandaï Namco Entertainment pour sa distribution sur PlayStation4 et Xbox One.



Les joueurs peuvent dès à présent embarquer dans ce thriller psychologique direction Basswood, Virginie Occidentale, et suivre Sam Higgs dans sa quête de vérité..