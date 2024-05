ELIOR : Oddo BHF relève son objectif de cours

Le 17 mai 2024 à 10:54 Partager

Même s'il maintient son opinion 'sous-performance' sur Elior, Oddo BHF relève son objectif de cours de 2,5 à 3,3 euros, à la suite de l'ajustement de ses estimations et d'une réduction de la décote de liquidité qu'il applique sur le titre du groupe de restauration collective.



Après des résultats semestriels 'rassurants sur l'amélioration de la rentabilité, portée par la montée en puissance des synergies et le travail sur les coûts', le bureau d'études salue les progrès opérationnels réalisés, qui 'devraient se poursuivre au cours des prochains mois'.



Néanmoins, d'un point de vue sectoriel, Oddo BHF estime que la situation du groupe Elior lui paraît 'moins attractive que ses principaux concurrents Sodexo et Compass, qui ont rebondi plus rapidement en sortie de pandémie'.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.