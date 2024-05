ENGIE : Clariane, Engie, Scor... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

ADP

ADP annonce qu'en avril son trafic groupe a été de 28,4 millions de passagers, en hausse de 8,2 % sur un an, soit 106,4% du trafic de 2019, quand celui de Paris Aéroport atteignait 8,8 millions de passagers, en hausse de 7,2 %, soit 92,8% du trafic de 2019.



Altamir

Au premier trimestre 2024, l'Actif Net Réévalué par action d'Altamir s'élève à 35,31 euros, en retrait de 0,9% par rapport au 31 décembre 2023 (35,62 euros). L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1,29 milliard d'euros au 31 mars 2024 (contre 1,30 milliard d'euros au 31 décembre 2023). Aucune nouvelle société n'a été acquise au cours du trimestre. En revanche, des investissements complémentaires à hauteur de 17,4 millions d'euros ont été comptabilisés sur ce trimestre.



Carmat

Carmat annonce le lancement d'une levée de fonds d'environ 15 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles à un prix fixe de 3 euros par action (contre 3,99 euros à la clôture) s'adressant aux investisseurs spécialisés et particuliers. Conceptrice d'un cœur artificiel total, la medtech estime que le produit net de la levée de fonds, si cette dernière est réalisée à 100%, lui permettra de poursuivre ses opérations jusqu'à mi-août 2024, et en particulier de continuer le développement de sa production et de ses ventes, ainsi que son essai clinique Eficas en France.



Clariane

Clariane a annoncé des opérations d'augmentation de capital destinées à renforcer sa structure financière pour un montant total maximum d'environ de 328 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un plan annoncé par le groupe en novembre dernier destiné au désendettement et au renforcement de sa structure financière, alors que le groupe fait face à d'importantes difficultés de financement. L'entreprise a, par ailleurs, fait savoir qu'elle va accueillir le groupe HLD Europe, en tant que nouvel actionnaire de référence.



Engie

Engie a fait état de résultats en baisse pour le compte de son premier trimestre en raison de la baisse des prix de l'énergie et d'un hiver plus chaud. En excluant le nucléaire en Belgique, l'énergéticien a publié, à fin mars, un Ebit de 3,7 milliards d'euros , en repli de 3,2% et un Ebitda de 4,8 milliards d'euros, en recul de 1,2%. Le chiffre d'affaires s'établit sur la période à 22 milliards d'euros en décroissance de 24,6%.



Ipsos

Ipsos, spécialiste des études par enquête, annonce l'acquisition de Crownit. Cette société fournit une plateforme mobile et en ligne de panels et de collecte de données donnant accès à la plus grande communauté de consommateurs en Inde, à travers 40 villes. La stratégie mobile first de Crownit permet à Ipsos de digitaliser une grande partie de ses capacités de recherche hors ligne, en tirant parti de la pénétration croissante du mobile en Inde pour atteindre un éventail plus large de groupes socio-économiques.



Metabolic Explorer

Metabolic Explorer (Metex), annonce qu'a été sollicitée ce jour auprès du Tribunal de commerce de Paris, la conversion de la procédure de sauvegarde, dont elle fait l'objet depuis le 25 mars 2024, en procédure de redressement judiciaire. Le spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères précise que cette conversion doit permettre l'examen par le tribunal d'éventuelles offres de reprise d'actifs et d'activités de Metex en plan de cession.



Poxel

Poxel a fait état d'un chiffre d'affaires de 449000 euros pour le trimestre clos le 31 mars 2024, similaire au chiffre d'affaires déclaré au cours de la période correspondante en 2023. Il reflète les 75,9 millions de yens (465 milliers d'euros) de chiffre d'affaires issus des redevances de la part de Sumitomo Pharma, qui représente 8% des ventes nettes de TWYMEEG au Japon. Sur la base de ses prévisions actuelles, Poxel s'attend à recevoir des redevances d'au moins 10% sur les ventes nettes de TWYMEEG au Japon au cours de l'exercice 2024.



Scor

Scor a publié au premier trimestre un résultat net de 196 millions d'euros, contre un consensus de 209 millions fourni par le groupe. Il s'inscrit en recul de près de 37% sur un an mais reste "en ligne avec les attentes du plan stratégique". Le réassureur a fait état d'une hausse de 6% des ses revenus d'assurance à 4,11 milliards d'euros au premier trimestre, portés par la performance des activités "dommages et responsabilité" (P&C).

Toosla

Toosla annonce engager son déploiement national avec l'ouverture de son service à Lyon. L'acteur digital de la location de voiture de courte durée précise que ce déploiement sera réalisé au travers d'un partenariat stratégique avec la société Easymove and co, acteur établi dans la location courte durée à Lyon. Depuis son lancement à Paris en 2016, Toosla a connu un succès "spectaculaire", souligne la société.



Vinpai

Vinpai annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Enhance Gourmet Foods, spécialiste de la fabrication de produits végétaliens en Inde, étendant ainsi sa présence internationale au marché indien. Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination des industriels de l'agroalimentaire et de la cosmétique voit ce partenariat comme une première étape en ligne avec l'objectif de poursuivre son expansion en Asie.