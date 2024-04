ESSILORLUXOTTICA : Oddo BHF relève sa cible

Le 05 avril 2024 à 10:26 Partager

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre EssilorLuxottica avec un objectif de cours relevé de 204 à 225 euros, souhaitant 'revisiter dans un sens plus favorable le cas d'investissement'.



Selon l'analyste, la perspective de croissance structurelle du groupe devient plus favorable à la faveur d'une gestion dynamique du portefeuille produits et de la création d'opportunités de développement dans des segments adjacents.



Oddo BHF indique que les hausses de prix prévues sur 2024 pour mieux compenser l'inflation se feront progressivement sur l'année.



'Nous ajustons légèrement notre prévision de CA T1 à 6346 ME soit +3,1% y/y et +4,7% à tcc (contre +4,6% et +5,2% préc.) mais conservons quasi inchangées nos prévisions annuelles', conclut le broker.





