EVE Energy Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de batteries. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits : - batteries lithium-ion : utilisées dans les équipements portables, les produits électroniques grand public, les cartes bancaires, les véhicules à énergie nouvelle, les chariots élévateurs électriques, les systèmes de stockage d'énergie électrique, les outils électriques, etc. ; - batteries primaires au lithium : utilisées dans les compteurs intelligents, les systèmes d'acquisition de données à distance, les systèmes de sécurité intelligente, les systèmes domotiques, les systèmes de transport intelligent, les systèmes de stockage de données, les équipements médicaux, etc.

Secteur Equipements et composants électriques