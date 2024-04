Regulatory News:

Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN) annonce avoir déposé ce jour son Document d’Enregistrement Universel 2023 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sous le numéro de dépôt D.24-0250.

Le Document d’Enregistrement Universel 2023 comprend :

le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes y afférents ;

le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ;

la déclaration de performance extra financière ;

les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes ;

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions.

Le Document d’Enregistrement Universel 2023 est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté ou téléchargé sur le site internet d’Exclusive Networks : www.exclusive-networks-ir.com.

Le Document d’Enregistrement Universel est également disponible sur le site de l’AMF (version française uniquement).

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES D’EXCLUSIVE NETWORKS

L’Assemblée Générale Annuelle d’Exclusive Networks SA se tiendra le 6 juin 2024 à 14 heures au siège social de la Société. Les modalités pratiques de participation à l’Assemblée générale, ainsi que l’ordre du jour et les résolutions seront communiqués dès que possible ; les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la Société. exclusive-networks-ir.com.

A propos d’Exclusive Networks

Exclusive Networks (EXN) est un spécialiste mondial de la cybersécurité qui propose à ses partenaires et à ses clients finaux une large gamme de services et de produits par le biais d'itinéraires de commercialisation éprouvés. Avec des bureaux dans plus de 45 pays et la capacité de servir des clients dans plus de 170 pays, nous combinons une perspective locale avec l'échelle et la livraison d'une organisation mondiale unique.

Notre portefeuille de fournisseurs, le meilleur de sa catégorie, est soigneusement sélectionné parmi les principaux acteurs du secteur. Nos services, qui vont de la sécurité gérée à l'accréditation et à la formation techniques spécialisées, tirent parti de l'évolution rapide des technologies et des modèles commerciaux. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.exclusive-networks.com/fr/.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240405692757/fr/