La First National Bank of Pennsylvania a été poursuivie lundi par le ministère américain de la justice et l'État de Caroline du Nord, qui l'accusent de discrimination en matière de prêts, connue sous le nom de "redlining", sur les marchés de Charlotte et de Winston-Salem, en Caroline du Nord.

On parle de redlining lorsque les prêteurs refusent ou découragent les demandes de prêts hypothécaires et les prêts dans les quartiers en fonction de la race, de la couleur ou de l'origine nationale des personnes qui y vivent.

Selon une plainte fédérale, la FNB a violé la loi fédérale sur le logement équitable (Fair Housing Act) et la loi sur l'égalité des chances en matière de crédit (Equal Credit Opportunity Act) en évitant de proposer des prêts immobiliers et d'autres services hypothécaires entre 2017 et 2021 dans des quartiers majoritairement noirs et hispaniques.

La banque basée à Pittsburgh aurait notamment installé et maintenu la quasi-totalité de ses succursales et de ses agents de crédit hypothécaire en dehors de ces quartiers, et se serait appuyée sur les zones à majorité blanche pour les recommandations et les demandes de prêt.

Bien que Charlotte et Winston-Salem aient respectivement 32 % et 22 % de zones de recensement à majorité noire et hispanique, la FNB n'a consacré qu'une seule de ses 18 succursales dans chaque région à ces zones - et a fermé la succursale de Winston-Salem en 2021, selon la plainte.

L'action en justice vise à obtenir une restitution aux victimes, une amende civile, une injonction contre la poursuite du redlining et d'autres mesures correctives.

La FNB n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le prêteur a terminé l'année 2023 avec environ 46,2 milliards de dollars d'actifs et 350 succursales dans sept États plus Washington, D.C. (reportage de Jonathan Stempel à New York, édition de David Ljunggren).