Fiserv, Inc. est spécialisé dans le développement et l'intégration de solutions informatiques à destination des secteurs de la finance et de l'assurance. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - banque en ligne et support en matière d'investissement (81,5%) : solutions de paiement en ligne, de passation d'ordres sur actions, de compensation de titres, de gestion des plans d'épargne retraite, etc. ; - gestion financière (18,5%) : solutions de gestion des transactions et des crédits, de traitement des données, de gestion de la relation client, solutions d'hébergement des activités en ligne et services d'infogérance à destination des institutions financières (banques, entreprises de crédit-bail, sociétés de prêts immobiliers, etc.) et des compagnies d'assurance. 86% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

