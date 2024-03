Food Empire Holdings Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société est engagée dans le marquage et la fabrication dans l'industrie alimentaire et des boissons. Son portefeuille de produits comprend des boissons instantanées, des snacks et des ingrédients alimentaires. Elle propose une gamme de boissons et de snacks de marque, notamment des mélanges de café classiques et aromatisés et des cappuccinos, des boissons chocolatées, du thé aromatisé aux fruits, du thé à bulles, des mélanges de céréales instantanées et des snacks croustillants à base de pommes de terre. Son activité d'ingrédients alimentaires comprend le café instantané lyophilisé et séché par pulvérisation, ainsi que les crèmes non laitières. Les marques de la société comprennent MacCoffee, CafePHO, Petrovskaya Sloboda, Klassno, Hillway, Kracks, Hillway, CafeRite, MacTea, Kracks et Tazzanera. Ses secteurs géographiques comprennent la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et les marchés de la CEI, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et d'autres. La société possède environ huit sites de production dans cinq pays et 23 bureaux dans le monde.

Secteur Transformation des aliments