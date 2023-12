Future Consumer Limited est une entreprise indienne de biens de consommation à rotation rapide (FMCG). L'entreprise est engagée dans le marquage, la fabrication, la transformation, la vente et la distribution de produits de consommation. Les catégories de produits de la société comprennent l'alimentation, les soins à domicile, les soins personnels et les produits de beauté. Ses marques dans la catégorie alimentaire sont Tasty Treat, Golden Harvest et Golden Harvest Premium, Karmiq, Ektaa, Mother Earth, Desi Atta, Fresh & Pure, Sangi's Kitchen, Nilgiris, Sunkist et Veg Affaire. Les marques de produits d'entretien ménager de la société comprennent Voom, CleanMate, CareMate, Prim, Pratha et Mysst. Ses marques de produits d'hygiène et de beauté comprennent Think Skin, Kara et TS. Ses marques JV comprennent Terra, Swiss Tempelle, Sensible Portions et Dreamery. Sa marque Tasty Treat comprend des catégories de produits prêts à consommer, des biscuits aux namkeens, en passant par les boissons, les sauces, les snacks prêts à consommer, les snacks surgelés, les bonbons et les mithai. L'entreprise dispose d'une unité de transformation alimentaire, d'une capacité de stockage de 22 000 tonnes et d'une unité d'entreposage frigorifique.

Secteur Transformation des aliments