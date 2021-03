Groupe LDLC : Après l'accumulation, l'accélération haussière ? 01/03/2021 | 11:39 Tommy Douziech 01/03/2021 | 11:39 achat En cours

Cours d'entrée : 56€ | Objectif : 66€ | Stop : 46.3€ | Potentiel : 17.86% Le titre Groupe LDLC présente une configuration technique intéressante de consolidation horizontale. La phase d'accumulation actuelle doit théoriquement laisser place à une accélération haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 66 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 59% à l'horizon 2023.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.47 pour l'année 2021.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 21.6 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 61 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 61 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Sous-secteur Détaillants d'ordinateurs et d'électronique Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GROUPE LDLC 31.00% 419 BEST BUY CO., INC 0.56% 26 332 GOME RETAIL HOLDINGS LIMITE.. 149.46% 5 996 JB HI-FI LIMITED -8.23% 3 986 PROG HOLDINGS, INC. -7.18% 3 295 MOBILE WORLD INVESTMENT COR.. 13.37% 2 709 CECONOMY -7.86% 2 263 DIXONS CARPHONE 10.36% 2 061 M.VIDEO 19.10% 2 034 BIC CAMERA INC. 2.88% 1 944 UNITED ELECTRONICS COMPANY 9.71% 1 457

