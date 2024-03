Guidewire Software, Inc. propose une plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour s'engager, innover et se développer efficacement. Sa plateforme combine les opérations de base, l'engagement numérique, l'analyse et les applications d'intelligence artificielle fournies sous forme de service cloud ou de logiciel autogéré. Ses services et produits opérationnels de base comprennent InsuranceSuite Cloud, InsuranceNow et InsuranceSuite pour les installations autogérées. InsuranceSuite Cloud est un produit configurable et évolutif, fourni sous forme de service et comprenant principalement trois applications de base, telles que PolicyCenter Cloud, BillingCenter Cloud et ClaimCenter Cloud. InsuranceNow est une application basée sur le cloud qui offre aux assureurs des fonctionnalités de gestion des polices, de la facturation et des sinistres. InsuranceSuite Cloud est hébergée sur Amazon Web Services et gérée par son équipe interne d'exploitation en nuage. Sa plateforme de données recueille des données provenant d'InsuranceSuite Cloud et d'InsuranceNow, ainsi que d'autres sources internes et externes.

Secteur Logiciels