HDFC Life Insurance Company Limited (ex HDFC Standard Life Insurance Company) figure parmi les principaux groupes d'assurance vie en Inde. Le groupe propose des contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises. A fin mars 2020, la commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 421 agences implantées en Inde, et via des agences de plus 270 banques et partenaires.

Secteur Assurance vie et santé