L'entreprise indienne SBI pourrait chercher à réduire la participation de Yes Bank une fois que le blocage aura pris fin - sources

SBI, la plus grande banque indienne, ne souhaite pas conserver en permanence une participation dans Yes Bank et voudrait réduire sa participation, mais par étapes, a déclaré l'une des sources à Reuters sous couvert d'anonymat.

"Le pourcentage de dilution des capitaux propres que la banque a l'intention de faire devra être soumis à la RBI (Reserve Bank of India) en temps voulu."

SBI détenait une participation de 26,14 % dans Yes Bank au 31 décembre, selon les données boursières, et est le plus grand actionnaire unique du créancier secouru.