ID Logistics : sa rentabilité opérationnelle poursuit sa progression

Le 14 mars 2024 à 15:12 Partager

Entreprise de logistique et de transport, ID Logistics (+7,08% à 355,50 euros) signe l'une des plus fortes hausses du SBF 120 au lendemain de la présentation de solides résultats annuels 2023. "ID Logistics publie des résultats sans surprise et poursuit son développement tout en améliorant légèrement sa rentabilité. Nous attendons une année 2024 à l'image de l'exercice 2023 avec une croissance à deux chiffres et une légère amélioration de la marge opérationnelle", explique TP Icap Midcap qui reste à l'Achat sur le titre de ce groupe avec un objectif de cours maintenu à 384 euros.



En 2023, ID Logistics a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle, avec un Ebitda courant en hausse de 16,6% à 434,7 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant a progressé de 80 points de base à 15,8%.



Les activités à l'international poursuivent leur progression avec une marge opérationnelle de 4,7% en 2023, en hausse de 30 points de base par rapport à 2022. Le groupe enregistre une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle à 4,6% en 2023.



Le résultat net part du groupe s'établit à 52,1 millions d'euros en 2023, en hausse de 36,4% par rapport à 2022 (38,2 millions d'euros).



Déjà publié, son chiffre d'affaires a progressé de 10,7% à 2,74 milliards d'euros.



En 2023, les activités du groupe ont généré 356,9 millions d'euros de trésorerie après prise en compte des investissements opérationnels, en hausse de 26% par rapport à 2022.



"De très belles perspectives de croissance pour 2024" (Eric Hémar)



Les investissements opérationnels, qui concernent à 80% les démarrages de nouveaux sites, sont en augmentation par rapport à 2022 et s'élèvent à 72,9 millions d'euros.



Compte tenu du désendettement du groupe depuis les acquisitions de 2022, ID Logistics "est attentif aux opportunités de croissance externe, en Europe et aux Etats-Unis". Son ratio d'endettement est tombé à 1,6 fois l'Ebitda courant au 31 décembre 2023.



Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics, a affiché son optimisme sur l'avenir du groupe, suite à la publication de ces résultats annuels : "Après l'intégration réussie de Kane Logistics aux Etats-Unis en 2022, ID Logistics a poursuivi ses investissements en 2023 avec l'acquisition de Spedimex en Pologne, une opération qui a été source de synergie commerciale quelques mois plus tard en accompagnant un leader mondial de la mode au Royaume-Uni. Le groupe a également gagné plusieurs dossiers stratégiques de part et d'autre de l'Atlantique, ce qui nous ouvre de très belles perspectives de croissance pour 2024."