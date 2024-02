INTERCONTINENTAL HOTELS : Oddo BHF rehausse sa cible

Le 21 février 2024 à 12:00 Partager

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur InterContinental Hotels avec un objectif de cours rehaussé de 6750 à 8700 pence, se disant positif sur ses perspectives en 2024, après de bons résultats 2023 et un nouveau programme de rachat d'actions.



Le bureau d'études met en avant une exposition relativement résiliente du groupe hôtelier britannique, une situation financière solide, ainsi que son savoir-faire et son bon track record en termes de développement du parc hôtelier.



'La valorisation boursière suggère un multiple de VE/EBITDA 2024 de 16,4 fois, soit une décote de 10% par rapport aux comparables US asset light (Hilton et Marriott), un niveau que nous jugeons injustifié dans le contexte actuel, et un FCF yield de 4%', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.