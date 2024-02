INTERCONTINENTAL : objectif de cours relevé chez Stifel

Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur InterContinental Hotels avec un objectif de cours relevé de 5800 à 7300 pence, maintenant toutefois sa préférence pour son pair français Accor par rapport au titre du groupe hôtelier britannique.



Le broker conserve une 'vision constructive du secteur' pour 2024, attendant une demande solide sur les marchés clés et un pouvoir sur les prix en normalisation, soutenant ses attentes d'une croissance des profits opérationnels de plus ou moins 10%.



'L'allocation de capitaux devrait restée concentrée sur la distribution de trésorerie aux actionnaires, offrant un rendement de l'ordre de 7% à la fois pour Accor et pour InterContinental Hotels', ajoute Stifel.



