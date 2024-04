Jasper Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société se concentre sur le développement de thérapies ciblant les maladies induites par les mastocytes, telles que l'urticaire chronique spontanée (CSU) et l'urticaire chronique inductible (CIndU). Elle a également des programmes en cours dans des maladies où le ciblage des cellules souches hémopoïétiques malades peut être bénéfique, comme le syndrome myélodysplasique à risque faible ou intermédiaire (LR-MDS), et les régimes de conditionnement des greffes de cellules souches. Le principal produit candidat de la société, le briquilimab, est un anticorps monoclonal conçu pour empêcher le facteur de cellules souches (SCF) de se lier au récepteur CD117 (c-Kit) des cellules mastocytaires et des cellules souches et d'émettre des signaux par l'intermédiaire de ce récepteur. La voie SCF/c-Kit est un signal de survie pour les mastocytes. La société développe également le briquilimab en tant que thérapie de conditionnement unique pour les patients atteints de déficit immunitaire combiné sévère (DICS) qui subissent une deuxième greffe de cellules souches.

Secteur Produits pharmaceutiques