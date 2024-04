Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte, l'acquisition, le développement et la commercialisation de médicaments thérapeutiques pour les patients souffrant de maladies débilitantes. Son portefeuille d'actifs immuno-modulateurs, ARCALYST (rilonacept), KPL-404 et mavrilimumab, est basé sur une justification biologique solide ou des mécanismes validés, cible un spectre de conditions cardiovasculaires et auto-immunes mal desservies, et offre un potentiel de différenciation. ARCALYST est un piège à cytokines interleukine-1alpha (IL-1 ?) et interleukine-1beta (IL-1 ?) pour le traitement de la péricardite récurrente et la réduction du risque de récurrence chez les adultes et les enfants. Le KPL-404 est un anticorps monoclonal expérimental qui inhibe l'interaction CD40-CD154. Le Mavrilimumab de la société est un anticorps monoclonal expérimental inhibiteur ciblant le récepteur alpha du facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages (GM-CSFR ?).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale