Korro Bio, Inc, anciennement Frequency Therapeutics, Inc, est une société d'édition d'acide ribonucléique (ARN) axée sur la découverte et le développement de nouveaux médicaments génétiques. La société exploite le mécanisme naturel d'édition de l'ARN de l'organisme pour modifier l'ARN à base unique afin de moduler la fonction des protéines. La plateforme OPERA (Oligonucleotide Promoted Editing of RNA) de la société est une plateforme fondamentale pour l'édition de l'ARN, conçue pour éditer l'ARN in vivo en délivrant un guide oligonucléotidique qui peut cibler des séquences spécifiques d'ARN. OPERA coopte le processus naturel de la cellule avec son oligo synthétique et catalyse un changement de base unique pour modifier la séquence et la fonction des protéines sans qu'il soit nécessaire de modifier le génome de manière permanente. OPERA exploite le système naturel d'édition des bases de l'organisme, en particulier l'adénosine désaminase agissant sur l'ARN (ADAR), pour effectuer des modifications ciblées sur une seule base de l'ARN. Les domaines d'intérêt de la société comprennent le foie et le système nerveux central (SNC).

