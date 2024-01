Chiffre d'affaires annuel 2023 de 1,3 M€, soit un doublement vs 2022

Signature d'un contrat d'offtake sur 10 ans pour de l'hydrogène bulk en France pour HYmpulsion, pour environ 600 tonnes par an

Deux sites inaugurés en décembre 2023, Buléon et Bessières

Lancement de la construction de trois nouveaux sites de production en Allemagne à Brake et en France, à Sorigny et à Croixrault

Pipeline commercial à fin 2023 : 9,9 GW de capacité d'électrolyse installée

Une stratégie de financement renforcée, avec la signature fin 2023 du premier crédit syndiqué corporate pour 28 M€ et un montant de subventions sécurisées à fin 2023 de 82 M€

Nantes (France) – 31 janvier 2024 - 7h00 – Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, dresse les faits marquants du 2nd semestre 2023 et fait un point d'étape sur son développement et l'avancée de ses projets à l'issue de l'exercice.

Chiffre d'affaires 2023 : x2,2 par rapport à 2022

En 2023, Lhyfe a plus que doublé son chiffre d'affaires, à 1,3 M€[1] contre 0,6 M€ en 2022. Cette performance reflète la montée en puissance de l'unité de production de Bouin en même temps que l'élargissement du portefeuille de clients à la suite de nouvelles signatures de contrats de vente d'hydrogène vert.

Au 2nd semestre, Lhyfe a continué d'élargir son portefeuille clients en France et a commencé également à constituer son portefeuille outre-Rhin avec les premiers clients livrés en Allemagne.

Pour répondre à l'accroissement de la demande des clients dans la région, l'accroissement des capacités de production du site de Bouin a été engagé (autorisation et commandes d'équipements). La capacité de production installée actuelle de 1 MW sera portée à 2,5 MW (soit au maximum 1 tonne d'hydrogène vert par jour) en 2024. La capacité de stockage sur site, de l'ordre de 700 kg à l'heure actuelle, sera portée à près de 5 tonnes.

Point d'étape sur les sites en phase « Construction »

France : inauguration de deux sites, Lhyfe Occitanie (Bessières) et Lhyfe Bretagne (Buléon)

En décembre 2023, Lhyfe a successivement inauguré ses unités de production Lhyfe Occitanie à Bessières et Lhyfe Bretagne à Buléon. Ces sites, qui pourront produire chacun jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour (soit une capacité installée d'électrolyse de 5 MW par site), sont les plus grandes unités de production d'hydrogène vert et renouvelable de France.

Ces deux sites ont été développés sur le nouveau format « conteneurisé » réduisant l'emprise au sol et favorisant une évolution rapide des capacités au fur et à mesure des besoins. La mise en service commerciale progressive de ces deux sites devrait avoir lieu dans les prochains mois.

France : deux nouveaux sites bulk en construction à Croixrault et à Sorigny

A Croixrault, dans les Hauts-de-France, Lhyfe a obtenu l'ensemble des permis et autorisations nécessaires pour lancer la construction d'une unité de production visant à produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour (soit une capacité installée d'électrolyse de 5 MW) afin d'alimenter des usages locaux en matière de mobilité et d'industrie. Cette unité de production, 1ère de la région Hauts-de-France à mettre de l'hydrogène renouvelable à la disposition d'un large marché, est située sur la zone industrielle de la Mine d'Or, le long de l'autoroute A29.

A Sorigny en Touraine, dans le cadre du projet Hy'Touraine, Lhyfe construit également une unité visant à produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour (soit une capacité installée d'électrolyse de 5 MW) afin d'alimenter des usages locaux en matière de mobilité et d'industrie.

Allemagne : poursuite de la construction du site bulk de Schwäbisch Gmünd et nouveau site bulk en construction à Brake

A Schwäbisch Gmünd, la construction du site de production (jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour, soit une capacité installée de 10 MW) a démarré au 2nd semestre 2023 et se poursuit en 2024.

A Brake, en Basse-Saxe, Lhyfe lance la construction d'une unité de production visant à produire jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour (soit une capacité installée d'électrolyse de 10 MW) afin d'alimenter des usages locaux en matière de mobilité et d'industrie. Cette unité de production, située dans la zone portuaire de Niedersachsen Ports (NPorts), le plus grand opérateur portuaire public d'Allemagne, sera la première de la région du nord de l'Allemagne à mettre de l'hydrogène vert bulk à la disposition d'un large marché. La cérémonie de la première pierre aura lieu le 1er février 2024.

Des avancées inédites dans la production d'hydrogène vert offshore

Après 14 mois d'expérimentation en mer, y compris dans des conditions particulièrement difficiles, la plateforme Sealhyfe a été ramenée à quai à Saint-Nazaire, riche d'une multitude d'enseignements qui bénéficient déjà aux projets terrestres et offshore de Lhyfe.

Les fruits de cette expérimentation sont d'ores et déjà intégrés dans le cadre du projet HOPE, qui constitue la deuxième étape des ambitions offshore de Lhyfe, visant au changement d'échelle et à la commercialisation de l'hydrogène vert produit en mer. Ce projet de 10 MW pourra produire jusqu'à 4 tonnes par jour d'hydrogène vert en mer, qui sera exporté à terre par pipeline, compressé et distribué aux clients.

A plus grande échelle, Lhyfe, CIP, le plus grand gestionnaire de fonds au monde dans les investissements dans les énergies renouvelables, et Flexens, ont lancé conjointement en novembre 2023 le projet Åland Energy Island afin de développer la production d'hydrogène sur les îles Åland en Finlande intégrée à l'installation d'éoliennes en mer d'une puissance de plusieurs gigawatts.

Sécurisation des approvisionnements en électricité renouvelable : trois CPPA signés au cours des derniers mois

Lhyfe poursuit la consolidation de son réseau de partenaires fournisseurs d'électricité renouvelable, et sécurise un approvisionnement long terme en électricité verte pour le développement de ses prochains sites. Au 2nd semestre 2023, Lhyfe a signé deux CPPA[2] long terme avec des producteurs d'électricité renouvelable en France (VSB énergie nouvelles pour une durée de 16 ans, Kallista Energy pour 15 ans). Plus récemment, en janvier 2024, Lhyfe a également sécurisé son approvisionnement en électricité renouvelable en Allemagne au travers de la signature d'un CPPA de 15 ans avec EDPR.

Ces CPPA lui permettent de sécuriser un accès à l'électricité renouvelable sur le long terme et de garantir des conditions de ventes compétitives d'hydrogène renouvelable entièrement aligné avec les directives européennes et la qualification de RFNBO (Renewable Fuels of Non-Biological Origin - carburants renouvelables d'origine non biologique).

Pipeline commercial à fin 2023 : 9,9 GW de capacité d'électrolyse installée

A fin 2023, le pipeline commercial[3] de Lhyfe représentait une capacité totale d'électrolyse installée de 9,9 GW (versus 9,8 GW en décembre 2023). Soutenu depuis 2022 par le plan d'indépendance énergétique européenne RepowerEU, ce portefeuille de projets fait l'objet d'une gestion dynamique par les équipes de Lhyfe, qui travaillent à la transformation et à la maturation de chacun des projets.

Au sein de ce portefeuille commercial, les projets à un stade de développement avancé[4] représentaient en fin d'année une capacité totale de production installée de 564 MW (vs. 759 MW fin décembre 2022).

Durant le 2nd semestre 2023, les équipes ont continué de développer le pipeline de projets pour des sites bulk, on-site et backbone, avec des jalons significatifs atteints pendant la période pour plusieurs d'entre eux[5] :

Sécurisation du foncier pour le projet backbone à Lubmin en Allemagne (jusqu'à 330 tonnes par jour)

Gain de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par Nantes Saint-Nazaire Port pour le développement d'une unité de production d'hydrogène vert on-site (jusqu'à 85 tonnes par jour) destiné à décarboner le complexe industrialo portuaire et le transport maritime

Sécurisation du foncier pour le projet on-site des Fonderies du Poitou (jusqu'à 40 tonnes par jour), aux côtés de son partenaire TSE

Sécurisation d'une subvention de 14 M€ pour le projet bulk à Vallmoll (jusqu'à 5 tonnes par jour), premier projet de Lhyfe en Espagne

Gain de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la ville de Bussy-Saint-Georges aux côtés de son partenaire Thevenin & Ducrot (AVIA) pour la construction d'un site de production d'hydrogène vert et renouvelable bulk (jusqu'à 2 tonnes par jour) et d'une station multi-énergies

Signature d'un contrat de vente d'hydrogène vert et renouvelable sur 10 ans avec la société HYmpulsion pour fournir notamment 7 stations hydrogène situées sur l'arc alpin, à partir d'un site de production bulk à construire sur la commune de Le Cheylas (Isère)

Renforcement de la stratégie de financement

82 M€ de subventions sécurisées à ce jour

Au 2nd semestre 2023, Lhyfe a continué d'accroître le montant des subventions sécurisées[6] destinées à financer ses activités de recherche ainsi que les sites de production en cours de construction ou en développement, à la suite d'appels à projets compétitifs nationaux et européens. Au 31 décembre 2023, les subventions sécurisées totalisent 81,9 M€.

28 M€ de nouveaux financements

Lhyfe a conclu en décembre 2023 un crédit syndiqué inaugural auprès de ses partenaires bancaires pour un montant de 28 M€[7], qui vient renforcer ses moyens financiers afin d'accompagner son développement, diversifier ses sources de financement et renforcer son bilan. Ces financements, de maturités comprises entre 5 et 15 ans, sont une première pour un acteur pure player dans le secteur de l'hydrogène renouvelable. Ils témoignent de la confiance et du soutien accordés à Lhyfe par ses partenaires bancaires, ainsi qu'à sa stratégie de déploiement industriel.

Agenda financier

Date Publication Jeudi 28 mars 2024 Résultats annuels 2023 (audités) Jeudi 23 mai 2024 Assemblée générale

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 195 collaborateurs à fin décembre 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

