MacroGenics, Inc. est une société biopharmaceutique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies à base d'anticorps monoclonaux pour le traitement du cancer. Elle génère son portefeuille de produits candidats principalement à partir de sa suite de plateformes technologiques basées sur les anticorps, qui sont applicables dans de vastes domaines thérapeutiques. Elle développe des produits candidats qui ciblent divers antigènes associés aux tumeurs et des molécules de contrôle immunitaire. Le programme phare de son pipeline est le vobramitamab duocarmazine (vobra duo), un conjugué anticorps-médicament (ADC) qui cible B7-H3, une molécule de la famille B7 des protéines immunorégulatrices qui est exprimée par plusieurs types de tumeurs. Son pipeline clinique comprend deux produits candidats basés sur sa technologie DART bispécifique qui engage à la fois PD-1 et d'autres molécules de point de contrôle. Ces produits candidats sont le lorigerlimab et le tebotelimab. De plus, elle développe le MGD024, une molécule DART bispécifique. Elle développe également divers autres programmes.

