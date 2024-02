MERCIALYS : Invest Securities rehausse sa cible

Le 16 février 2024 à 10:28 Partager

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Mercialys avec un objectif de cours rehaussé de 11,8 à 12,1 euros, après des données 'plus faibles que ses pairs, mais résilientes, ce qui est très estimable vu les difficultés des hypermarchés Casino'.



'Leur remplacement pour l'essentiel par d'autres enseignes en 2024 est une excellente nouvelle qui s'ajoute à la probable stabilisation des valeurs dans les douze prochains mois (prime de risque atteignant déjà +310pb sur l'OAT 10 ans)', juge l'analyste.



'La moindre visibilité sur le dividende est maladroite, mais le dividende devrait correspondre à un rendement proche de 9,5% sur la base du cours actuel pour les cinq prochaines années', souligne-t-il par ailleurs.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.