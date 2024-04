MERCIALYS : Invest Securities reste à achat après le point

Le 19 avril 2024

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 12,1 euros sur Mercialys, après un point d'activité d'où ressort que 'le transfert des hypers Casino attenants aux galeries de la foncière interviendrait pour l'essentiel d'ici fin mai'.



'Leur remplacement par des enseignes Carrefour, Intermarché et Auchan est une excellente nouvelle pour la performance opérationnelle des galeries, qui s'ajoute à la probable stabilisation des valeurs d'ici la fin d'année', estime l'analyste.



Il note aussi que dans un contexte de loyers toujours bien orientés (croissance organique +4,6%), la foncière d'immobilier commercial a, sans surprise, réitéré son objectif de RNR par action (a minima +2% en 2024 soit 1,19 euro par action).



