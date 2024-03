Merus NV est une société de biotechnologie basée aux Pays-Bas qui se concentre sur le développement de traitements différenciés pour les patients atteints de cancer. Les programmes de produits dans le pipeline de Merus sont basés sur le format Multiclonics. Ses produits sont conçus pour se lier à des cibles multiples et sont fabriqués avec des caractéristiques permettant d'obtenir des effets anticancéreux contre les mécanismes complexes à l'origine du cancer. Les produits de la société s'attaquent aux antigènes du cancer et exploitent la puissance du système immunitaire pour tuer les cellules tumorales en utilisant la plateforme technologique. L'un des médicaments, le zenocutuzumab (Zeno), un anticorps biclonique, se concentre sur l'aide aux patients atteints de tumeurs pulmonaires, pancréatiques et d'autres types de tumeurs solides. L'entreprise exerce ses activités aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale