Monte Rosa Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie. La société est engagée dans le développement d'un portefeuille de nouveaux dégradateurs de colle moléculaire (MGD). Les MGD sont des médicaments à petites molécules qui utilisent les mécanismes naturels de destruction des protéines de l'organisme pour dégrader sélectivement les protéines pertinentes sur le plan thérapeutique. La société a mis au point une plateforme de dégradation, appelée Quantitative and Engineered Elimination of Neosubstrates (QuEEN), qui lui permet d'adopter une approche de découverte et de développement de MGD centrée sur la cible et de concevoir rationnellement des produits candidats à base de MGD. Son développement de produits sur des cibles thérapeutiques s'appuie sur une logique biologique et génétique de découverte et de développement de nouveaux médicaments. Son produit candidat, le MRT-2359, est un MGD biodisponible par voie orale qui cible la protéine GSPT1, un facteur de terminaison de la traduction. Le MRT-2359 est en cours de développement clinique pour une utilisation potentielle dans les tumeurs induites par MYC, y compris le cancer du poumon non à petites cellules métastatique, le cancer du poumon à petites cellules et les tumeurs neuroendocrines.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale